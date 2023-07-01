Ринок штучних інтелектів став привабливим для сотень, якщо не тисяч інвесторів. Сюди заливають просто космічні суми, і схоже на те, що це лише розпочинається.

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Новий стартап підірвав ринок

4 місяці тому на ринок стартапів вийшов проєкт Light Years Beyond (Guangnian Zhi Wai). Він пообіцяв створити аналог OpenAI, але з орієнтацією на ринок Китаю.

Зараз у команді працює 70 людей. Готового продукту досі немає, але компанію вже викупили. Сума угоди склала 233 мільйони доларів.

Купив стартап технологічний гігант Meituan, який хоче позмагатися на ринку штучного інтелекту з Alibaba та Tencent. Продукти на базі штучного інтелекту розвиваються швидкими темпами, тому аналітики прогнозують, що стартапи у цьому напрямку продовжать заробляти космічні гроші за короткий період часу.

Відтак, ІТ-компаніям, які ще не мають у своєму портфелі проєктів на базі штучного інтелекту, радять почати їх створювати або долучатися до вже існуючих.