Гонитва за трендами: у Мюнхені вперше відкрили безалкогольний пивний заклад

Мюнхен славиться Октоберфестом, але місцевій владі це не подобається. На думку місцевих, місту є що запропонувати окрім алкогольних розваг.

Зміна традицій

18 липня в Мюнхені відкрив свої двері для відвідувачів перший безалкогольний пивний сад. Він називається Biergarten Die Null ("Нуль").

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Він розташований поблизу вокзалу столиці Баварії. Локація з виключно безалкогольними напоями працюватиме до 15 вересня. Приблизно в цей період розпочнеться Октоберфест.

У чому ідея

Муніципальна влада мріє позбавити регіон "пивного" іміджу. Вокзал і міські парки Мюнхена хочуть зробити більш привабливими та безпечними.

Проблема полягає в тому, що вживання алкоголю стало дещо маргіналізованим. 20 років тому воно було набагато більш обмеженим у спеціально відведених місцях,

– розповів Флоріан Шенхофер, ресторатор та один зі спонсорів локації.

Він наголосив, що йдеться не про відмову від алкоголю, а наявність альтернативи. Спонсори проєкту розуміють, що зазнають збитків, адже відвідувачі, які зазвичай замовляють кілька порцій пива, навряд чи будуть пити кілька порцій соку.