Изменение традиций

18 июля в Мюнхене открыл свои двери для посетителей первый безалкогольный пивной сад. Он называется Biergarten Die Null ("Ноль").

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Он расположен вблизи вокзала столицы Баварии. Локация с исключительно безалкогольными напитками будет работать до 15 сентября. Примерно в этот период начнется Октоберфест.

В чем идея

Муниципальные власти мечтают избавить регион от "пивного" имиджа. Вокзал и городские парки Мюнхена хотят сделать более привлекательными и безопасными.

Проблема заключается в том, что употребление алкоголя стало несколько маргинализированным. 20 лет назад оно было гораздо более ограниченным в специально отведенных местах,

– рассказал Флориан Шенхофер, ресторатор и один из спонсоров локации.

Он отметил, что речь идет не об отказе от алкоголя, а наличие альтернативы. Спонсоры проекта понимают, что несут убытки, ведь посетители, которые обычно заказывают несколько порций пива, вряд ли будут пить несколько порций сока.