Зависимость уже дала о себе знать

Российские СМИ сообщают, что "Кубань-Вино" и другие предприятия группы "Ариант" имеют проблемы с поставками западного оборудования. Они начались сразу после того, как компанию национализировали.

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Кроме того, после смены собственника у "Арианта" начались финансовые трудности. Формально компанией руководит "Россельхозбанк", который находится под санкциями и отключен от международной межбанковской информации и системы платежей SWIFT.

Проблемы только начинаются

Сами россияне признались, что абсолютно все оборудование, которое используется для производства вина в России – импортное. Теперь все боятся попасть под санкции, поэтому отказываются от сотрудничества с гражданами страны-оккупанта.

Ранее "Ариант" принадлежал семье экс-владельца "Челябинского электрометаллургического комбината" Юрия Антипова. Против него завели дело, а конфискация компании состоялась в рамках взыскания 105 миллиардов рублей.