"Нова пошта" змінить принцип зберігання посилок після знищення складу на Київщині

"Нова пошта" змінить принцип зберігання посилок і товарів після знищення фулфілмент-центру та сортувального депо у Святопетрівському на Київщині. Компанія хоче зменшити залежність від великих логістичних центрів.

Про це розповів директор з операцій Нової пошти Євген Тафійчук.

Як зміниться зберігання посилок?

У ніч проти 28 серпня російська атака знищила фулфілмент-центр і сортувальне депо "Нової пошти" у Святопетрівському Київської області. Йдеться про найсучасніший роботизований фулфілмент-центр компанії, у створення якого вклали роки роботи, значні інвестиції та інженерні рішення.

Особливо значних втрат зазнали партнери компанії з книжкового бізнесу. Внаслідок удару було знищено тисячі примірників світових бестселерів і творів українських авторів, які належали, зокрема, видавництвам "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА", Vivat, "Основи" та іншим.

Для "Нової пошти" це не перший удар по інфраструктурі. Але цього разу ми втратили наш найсучасніший роботизований фулфілмент-центр – результат років праці, інвестицій і найкращих інженерних рішень,

– сказав Тафійчук.

Після знищення великого центру компанія вирішила перейти до децентралізованої моделі фулфілменту. Відтепер вантажні та поштові відділення "Нової пошти" по всій Україні можуть використовуватися як локальні склади.

Щоб зробити зберігання товарів стійкішим до таких загроз, ми розгортаємо децентралізовану модель фулфілменту. Вантажні та поштові відділення "Нової пошти" по всій країні стають локальними складами. Асортимент клієнтів розподіляється між різними локаціями, що зменшить залежність від одного великого центру та допоможе бізнесам продовжувати роботу навіть у разі нових ударів,

– зазначив він.

"Нова пошта" також проводить комунікацію з видавництвами та магазинами, чиї товари були знищені під час атаки. З кожним партнером компанія окремо визначає потреби та механізми підтримки.

Зокрема, йдеться про допомогу у відновленні втрачених товарів, виданні нових тиражів і продовженні роботи бізнесів. У компанії наголошують, що компенсуватимуть завдані партнерам збитки.

Попри знищення інфраструктури, фулфілмент "Нової пошти" продовжує працювати. У компанії вважають, що стійкість логістичної системи має ґрунтуватися не лише на великих центрах та обладнанні, а й на здатності швидко перебудовувати процеси та розподіляти ризики.

Нагадаємо, у ніч проти 28 серпня ворог атакував інфраструктуру "Нової пошти" у двох містах. По терміналу в Сумах ворог скинув чотири керовані авіабомби, внаслідок чого також пошкоджено три вантажівки.

На Київщині ударний дрон повністю зруйнував сортувальне депо компанії. На щастя, усі співробітники "Нової пошти" залишилися живими та неушкодженими.

Компанія продовжує оцінювати масштаби руйнувань і заявила, що компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень.