Про це повідомили в компанії.

Які подробиці атаки?

Згідно з офіційною заявою, російські військові скинули 4 керовані авіабомби на термінал у Сумах, унаслідок чого також пошкоджено 3 вантажівки.

Одночасно з цим ворожий ударний дрон вщент зруйнував сортувальне депо в Київській області.

Наразі фахівці оператора продовжують оцінювати остаточні наслідки та масштаби завданих збитків. На щастя, усі співробітники залишилися живими й неушкодженими.

Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування,

– заявили в компанії.

Попри серйозні руйнування інфраструктури, "Нова пошта" продовжує повноцінно працювати та надавати послуги логістики по всій країні.

Актуальний стан доставлення посилок клієнти можуть перевіряти в мобільному застосунку або на офіційному сайті компанії.

Де ще фіксували наслідки нещодавніх обстрілів?

На Житомирщині 28 серпня через ворожу атаку дронів спалахнула пожежа на території приватного підприємства. Вогонь охопив чотири вантажівки та три напівпричепи.

На Дніпропетровщині протягом ночі ворог понад 10 разів атакував Нікопольський і Синельниківський райони дронами, артилерією та авіабомбою. Внаслідок обстрілу загинули двоє людей.

А напередодні, 27 серпня, росіяни протягом усієї доби тероризували Україну ударними дронами, уночі була й балістика. Тривогу лише у Києві оголошували понад 10 разів протягом дня. Наслідки фіксували в кількох районах столиці, зокрема, була пошкоджена гімназія.

Під ударом була й Київщина – там горіли склади й приватні будинки. Атак зазнали також Полтавщина, Дніпропетровщина, Одеса, Суми й інші регіони.