Зокрема, щодо влучання у Кривому Розі та падіння уламків у Києві. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Які наслідки масованого балістичного обстрілу України 27 серпня?

04:09, 27 серпня Київ атакували ракетами та дронами. Як повідомили у КМВА, вже відомо, що у Подільському районі сталося падіння уламків у дворі житлового будинку. Інформацію про потерпілих і пошкодження уточнюють. 04:08, 27 серпня Полтавщина перебувала під атакою тривалий час балістикою, реактивними дронами та іншими видами засобів повітряного нападу. Загрозу для регіону підтвердив очільник ОВА Віталій Дяківнич. 04:07, 27 серпня Кривий Ріг було атаковано як мінімум двома балістичними ракетами. Постраждало промислове підприємство. На цей час відомо по двох поранених. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. 04:06, 27 серпня Як пишуть моніторингові спільноти, пуски балістики були з Брянська, Курська, Воронежа, Таганрога та з району Міллерово, тобто зі щонайменше 5 напрямків. 04:05, 27 серпня Під час атаки балістикою вибухи чули у Запоріжжі, Павлограді, Кривому Розі та Кременчуці. Також в Одесі та Києві. 04:04, 27 серпня О 02:27 вночі 27 серпня Повітряні сили оголосили першу цієї доби загрозу застосування ворогом балістичного озброєння. Далі впродовж кількох годин російська армія била по різних українських регіонах ракетами.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.