Податкова готує нові правила розрахунку навантаження для бізнесу

Державна податкова служба готує оновлений механізм розрахунку податкового навантаження. Він враховуватиме особливості регіонів.

Чому це важливо

Про це заявив очільник ДПС Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками бізнесу на Івано-Франківщині, передає 24 Канал. За його словами, наразі в області зареєстровано понад 93 тисячі суб'єктів господарювання — це на 3 300 більше, ніж торік.

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Кравченко зауважив, що нині в Україні відсутній єдиний підхід до визначення податкового навантаження для підприємств однієї галузі в різних регіонах, і цю проблему планують вирішити найближчим часом.

Команда ДПС вже працює над справедливими підходами, які враховуватимуть регіональну специфіку. До кінця травня ми представимо конкретні пропозиції для обговорення з бізнесом. Це питання довіри та партнерства,

– наголосив він.

Під час зустрічі також обговорювали блокування податкових накладних, виконання судових рішень, критерії ризиковості платників, підтримку мобілізованих підприємців і впровадження ветеранської податкової політики.

Критерії "білого бізнесу"

А також про перегляд критеріїв роботи "Клубу білого бізнесу". Кравченко наголосив на важливості ведення бізнесу чесно.

"Для мене весь бізнес, який працює чесно – білий. На це завжди налаштовую і працівників податкової", – зазначив він.

Водночас, податківець додав, що зміни офіційно не затверджені, але податкова рухається в цьому напрямку.