Податкова готує нові правила розрахунку навантаження для бізнесу
- Державна податкова служба розробляє новий механізм розрахунку податкового навантаження з урахуванням регіональних особливостей.
- Очільник ДПС Руслан Кравченко заявив, що до кінця травня будуть представлені конкретні пропозиції для обговорення з бізнесом.
Державна податкова служба готує оновлений механізм розрахунку податкового навантаження. Він враховуватиме особливості регіонів.
Чому це важливо
Про це заявив очільник ДПС Руслан Кравченко під час зустрічі з представниками бізнесу на Івано-Франківщині, передає 24 Канал. За його словами, наразі в області зареєстровано понад 93 тисячі суб'єктів господарювання — це на 3 300 більше, ніж торік.
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Кравченко зауважив, що нині в Україні відсутній єдиний підхід до визначення податкового навантаження для підприємств однієї галузі в різних регіонах, і цю проблему планують вирішити найближчим часом.
Команда ДПС вже працює над справедливими підходами, які враховуватимуть регіональну специфіку. До кінця травня ми представимо конкретні пропозиції для обговорення з бізнесом. Це питання довіри та партнерства,
– наголосив він.
Під час зустрічі також обговорювали блокування податкових накладних, виконання судових рішень, критерії ризиковості платників, підтримку мобілізованих підприємців і впровадження ветеранської податкової політики.
Критерії "білого бізнесу"
А також про перегляд критеріїв роботи "Клубу білого бізнесу". Кравченко наголосив на важливості ведення бізнесу чесно.
"Для мене весь бізнес, який працює чесно – білий. На це завжди налаштовую і працівників податкової", – зазначив він.
Водночас, податківець додав, що зміни офіційно не затверджені, але податкова рухається в цьому напрямку.