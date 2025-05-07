Почему это важно

Об этом заявил глава ГНС Руслан Кравченко во время встречи с представителями бизнеса на Ивано-Франковщине, передает 24 Канал. По его словам, сейчас в области зарегистрировано более 93 тысяч субъектов хозяйствования - это на 3 300 больше, чем в прошлом году.

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Кравченко отметил, что сейчас в Украине отсутствует единый подход к определению налоговой нагрузки для предприятий одной отрасли в разных регионах, и эту проблему планируют решить в ближайшее время.

Команда ГНС уже работает над справедливыми подходами, которые будут учитывать региональную специфику. До конца мая мы представим конкретные предложения для обсуждения с бизнесом. Это вопрос доверия и партнерства,

– подчеркнул он.

Во время встречи также обсуждали блокировку налоговых накладных, выполнение судебных решений, критерии рискованности плательщиков, поддержку мобилизованных предпринимателей и внедрение ветеранской налоговой политики.

Критерии "белого бизнеса"

А также о пересмотре критериев работы "Клуба белого бизнеса". Кравченко отметил важность ведения бизнеса честно.

"Для меня весь бизнес, который работает честно – белый. На это всегда настраиваю и работников налоговой", – отметил он.

В то же время, налоговик добавил, что изменения официально не утверждены, но налоговая движется в этом направлении.