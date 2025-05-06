Когда в Украине вырастут налоги
Нардеп Даниил Гетманцев отметил, что эти изменения могут произойти только после окончания военного положения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Главком.
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Как сказал Гетманцев, сейчас первоочередным является принятие законопроекта, имплементирующего директиву DAС7. Это решение будет способствовать интеграции Украины в европейское пространство.
Обратите внимание! DAС7 – это директива ЕС, требующая от операторов цифровых платформ собирать информацию относительно продавцов
Если говорить о важных налоговых новациях, которые должны быть внесены в парламент в ближайшее время, то это, прежде всего, законопроект который имплементирует директиву DAС7. Это сложный законопроект, который мы обработаем и будем пытаться принять, если опять же успеем, потому что видите, как сногсшибательно разворачиваются события.
Гетманцев говорит, что в "Национальной стратегии доходов до 2030 года" расписаны все реформы, которые должны быть проведены. Среди них следует выделить следующие этапы:
- Первый этап предусматривает реформирование Налоговой и Таможенной служб.
- Второй этап должен коснуться изменения налоговой системы в целом.
Прокомментировал Гетманцев и точечное повышение НДС о котором говорят сейчас.
Нет, я не вижу каких-либо оснований для этого при этой каденции Верховной Рады,
– говорит нардеп.
Заметьте! Как заметил Гетманцев, каденция этого парламента истекла еще в прошлом году. Сейчас правительство "на продленке".