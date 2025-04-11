Получит ли налоговая доступ к банковской тайне

Это нововведение предусмотрено в Национальной стратегии доходов, передает 24 Канал со ссылкой на Mind.ua.

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Он добавляет, что этот вопрос может рассматриваться только после существенного реформирования самой налоговой службы.

Даниил Гетманцев Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Любые шаги в этом направлении будут возможны при условии реформирования ГНС. Только после этого можно начинать какую-то дискуссию о раскрытии банковской тайны налоговым органам, четко при этом предусмотрев – в каких объемах, при каких основаниях или обстоятельствах, чтобы такое раскрытие не сопровождалось распространением получаемой информации и некоторые другие важные вещи. До того как будет восстановление доверия к налоговой – нет.

Что известно о Национальной стратегии доходов

Национальная стратегия доходов до 2030 года (НСД) – это рамочный документ, утвержден правительством Украины в декабре 2023 года, который определяет направления реформ в налоговой и таможенной сферах на период до 2030 года.

Целью НСД является повышение эффективности налоговой системы, адаптация законодательства к стандартам Европейского Союза и стимулирование экономического роста.

Основные задачи стратегии включают: