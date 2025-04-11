Чи матиме податкова доступ до банківської таємниці

Це нововведення передбачено в Національній стратегії доходів, передає 24 Канал з посиланням на Mind.ua.

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Він додає, що це питання може розглядатися лише після суттєвого реформування самої податкової служби.

Данило Гетманцев Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики. Будь-які кроки в цьому напрямку будуть можливі за умови реформування ДПС. Тільки після цього можна розпочинати якусь дискусію про розкриття банківської таємниці податковим органам, чітко при цьому передбачивши – у яких обсягах, за яких підстав чи обставин, щоб таке розкриття не супроводжувалося поширенням отримуваної інформації та деякі інші важливі речі. До того як буде відновлення довіри до податкової – ні.

Що відомо про Національну стратегію доходів

Національна стратегія доходів до 2030 року (НСД) – це рамковий документ, затверджений урядом України у грудні 2023 року, який визначає напрямки реформ у податковій та митній сферах на період до 2030 року.

Метою НСД є підвищення ефективності податкової системи, адаптація законодавства до стандартів Європейського Союзу та стимулювання економічного зростання.

Основні завдання стратегії включають:​