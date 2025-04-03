Преступную деятельность разоблачила СБУ и ГБР при содействии председателя Государственной налоговой службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Налоговик обещал предоставить лицензии на продажу топлива

СБУ задокументировала, как чиновник получил "вознаграждение" от директора компании, осуществляющей оптовую торговлю твердым, жидким и газообразным топливом.

Он обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.

К делу фигурант привлек своего знакомого в качестве посредника.

Служба безопасности задокументировала получение чиновником неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником "на горячем" во время передачи взятки,

– сообщила СБУ.

Сейчас обоим мужчинам готовят вручить подозрение во взяточничестве и решают вопрос об избрании меры пресечения.

Им грозит 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также СБУ проводит следственные действия, чтобы установить к ответственности всех виновных лиц по этому делу.