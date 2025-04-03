Преступную деятельность разоблачила СБУ и ГБР при содействии председателя Государственной налоговой службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Налоговик обещал предоставить лицензии на продажу топлива
СБУ задокументировала, как чиновник получил "вознаграждение" от директора компании, осуществляющей оптовую торговлю твердым, жидким и газообразным топливом.
Он обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.
К делу фигурант привлек своего знакомого в качестве посредника.
Служба безопасности задокументировала получение чиновником неправомерной выгоды и задержала его вместе с посредником "на горячем" во время передачи взятки,
– сообщила СБУ.
Сейчас обоим мужчинам готовят вручить подозрение во взяточничестве и решают вопрос об избрании меры пресечения.
Им грозит 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Также СБУ проводит следственные действия, чтобы установить к ответственности всех виновных лиц по этому делу.