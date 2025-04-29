Налоги неизменны

Однако эти заявления не соответствуют действительности. Комментарий с разъяснением предоставил народный депутат Даниил Гетманцев, информирует 24 Канал.

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"Нет, в 2025 году никто не вводил новый налог на продажу авто", – подчеркнул Гетманцев.

Какой налог действует при продаже авто в 2025 году

По его словам, налоговые правила для физических лиц остались неизменными и в 2025 году:

первое проданное авто (мотоцикл или мопед) в течение календарного года – не облагается налогом;

второе – облагается налогом по ставке 5% налога на доходы физических лиц (НДФЛ);

третье и все последующие – по стандартной ставке НДФЛ 18%.

Таким образом, Гетманцев отметил, что фраза "заплатишь 18% с первого авто" – это фейк, который не имеет под собой никакого юридического основания.

Что же на самом деле изменилось С 1 января 2025 года выросла только ставка военного сбора - с 1,5% до 5%. И это изменение касается всех операций, в том числе и продажи авто, но не является новым налогом и не влияет на структуру НДФЛ.

"Это единственный налог, который изменился, и никоим образом не касается специфически автомобилей", – уточнил депутат.

Важно! Несмотря на распространенную информацию о якобы "новых 23% с продажи авто", правила налогообложения не изменились. Украинцы, по-прежнему, могут продать одну машину в год без налогов. Вторая продажа – с 5% НДФЛ, третья – с 18%, к которым добавляется военный сбор в размере 5%.