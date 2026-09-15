Новий мобільний оператор з'явився в Україні: які тарифи та ціни пропонують

На український ринок вийшов новий віртуальний мобільний оператор U Mobile. Він працюватиме на базі "ТриМоб", а користувачам уже запропонували перші тарифні плани.

Які тарифи на мобільний пропонує U Mobile

U Mobile створив "Укртелеком", а сам оператор використовує модель віртуального мобільного зв'язку, йдеться в повідомлення компанії.

Новий оператор запустив лінійку тарифів "Сімка", розраховану на фізичних осіб. Наразі доступні два варіанти пакетів – із 15 або 60 ГБ мобільного інтернету. В обох тарифах користувач отримує:

500 хвилин для дзвінків по Україні;

15 SMS;

Вартість тарифів стартує від 360 гривень на місяць. При цьому абоненти можуть одразу оплатити послуги на 1, 3, 6 або 12 місяців. Чим довший період передплати, тим нижчою буде місячна вартість:

Сімка 15 ГБ 1 місяць – 360 гривень Сімка 15 ГБ 3 місяці – 900 гривень; Сімка 15 ГБ 6 місяців – 1 500 гривень; Сімка 15 ГБ 12 місяців – 2 700 гривень; Сімка 60 ГБ 1 місяць – 400 гривень; Сімка 60 ГБ 3 місяці – 1 050 гривень; Сімка 60 ГБ 6 місяців – 1 950 гривень; Сімка 60 ГБ 12 місяців – 3 600 гривень.

Тариф "Сімка 60" також можна підключити разом з оптичним інтернетом "Укртелекому" у пакеті "Оптика+Сімка". Він передбачає мобільний зв'язок та оптичний інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с, а за обидві послуги користувач сплачує одним рахунком.

Закликаємо вас скористатися перевагами нових тарифів Сімка та змінити свій поточний тарифний план, надіславши SMS з текстом 0 на номер 2203 або звернувшись до контакт-центру за телефоном 1188. Підключити новий чи перенести свій існуючий номер від іншого оператора ви можете на сайті,

– повідомляє оператор.

Як працюватиме новий оператор

U Mobile є віртуальним оператором. Тобто компанія не створює окрему власну мобільну мережу, а використовує інфраструктуру інших операторів на підставі комерційних домовленостей.

Підключитися до U Mobile можна за допомогою звичайної SIM-картки або eSIM. Після активації зв'язок стає доступним, а оплачений пакет починає діяти з наступного календарного місяця.

До слова, в Україні до кінця 2026 року можливе нове підвищення тарифів на мобільний зв’язок через необхідність закупівлі обладнання для автономної роботи мереж.

Оператори, найімовірніше, діятимуть вибірково: переглядатимуть насамперед архівні тарифи, пропонуватимуть перехід на нові пакети або поєднуватимуть вищу ціну зі збільшенням обсягу інтернету, хвилин чи роумінгових послуг. Головним чинником нових витрат для телеком-ринку є ініціатива Мінцифри забезпечити автономну роботу щонайменше 70% базових станцій протягом 72 годин.