Какие тарифы на мобильную связь предлагает U Mobile
U Mobile был создан "Укртелекомом", а сам оператор использует модель виртуальной мобильной связи, говорится в сообщении компании.
Новый оператор запустил линейку тарифов "Семка", рассчитанную на физических лиц. На данный момент доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. В обоих тарифах пользователь получает:
- 500 минут для звонков по Украине;
- 15 SMS;
Стоимость тарифов начинается от 360 гривен в месяц. При этом абоненты могут сразу оплатить услуги на 1, 3, 6 или 12 месяцев. Чем дольше период предоплаты, тем ниже будет месячная стоимость:
- "Семерка" 15 ГБ 1 месяц – 360 гривен
- "Семка" 15 ГБ 3 месяца – 900 гривен;
- "Семка" 15 ГБ 6 месяцев – 1 500 гривен;
- "Семерка" 15 ГБ на 12 месяцев – 2 700 гривен;
- "Семерка" 60 ГБ 1 месяц – 400 гривен;
- Симка 60 ГБ на 3 месяца – 1 050 гривен;
- Симка 60 ГБ на 6 месяцев – 1 950 гривен;
- "Семка" 60 ГБ на 12 месяцев – 3 600 гривен.
Тариф "Семка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Семка". Он включает мобильную связь и оптический интернет со скоростью до 1 Гбит/с, а за обе услуги пользователь оплачивает одним счетом.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Приглашаем вас воспользоваться преимуществами новых тарифов "Семка" и сменить свой текущий тарифный план, отправив SMS с текстом 0 на номер 2203 или обратившись в контакт-центр по телефону 1188. Подключить новый или перенести свой существующий номер от другого оператора вы можете на сайте,
– сообщает оператор.
Как будет работать новый оператор
U Mobile является виртуальным оператором. То есть компания не создает отдельную собственную мобильную сеть, а использует инфраструктуру других операторов на основании коммерческих соглашений.
Подключиться к U Mobile можно с помощью обычной SIM-карты или eSIM. После активации связь становится доступной, а оплаченный пакет начинает действовать со следующего календарного месяца.
К слову, в Украине до конца 2026 года возможно новое повышение тарифов на мобильную связь из-за необходимости закупки оборудования для автономной работы сетей.
Операторы, скорее всего, будут действовать выборочно: пересматривать в первую очередь устаревшие тарифы, предлагать переход на новые пакеты или сочетать более высокую цену с увеличением объема интернета, минут или услуг роуминга. Главным фактором новых затрат для телеком-рынка является инициатива Минцифры по обеспечению автономной работы не менее 70% базовых станций в течение 72 часов.