Большое возвращение

На украинском рынке телекоммуникаций готовится запуск нового виртуального мобильного оператора под брендом U Mobile, который станет проектом компании "Укртелеком". О подготовке проекта сообщило сообщество телеком-рынка MZU, а подтверждением запуска являются заявки на регистрацию торговых марок U Mobile, UT Mobile и нескольких вариаций названия линейки "Семка".

Для компании это не первая попытка освоить мобильный сегмент. Ранее "Укртелеком" предоставлял услуги под брендом Utel в 2007–2011 годах в сети 3G, а впоследствии продолжил это направление под брендом "ТриМоб", который в настоящее время функционирует как виртуальный оператор на инфраструктуре Vodafone.

Основная ставка нового проекта делается на модель FMC (Fixed Mobile Convergence) – сочетание домашнего оптического интернета по технологии GPON и мобильной связи в едином тарифном пакете с одним счетом для B2C-сегмента. Собственных базовых станций у U Mobile не будет, поскольку компания будет работать по системе MVNO (виртуальный оператор) на базе сети партнера, имя которого объявят позже.

Какие тарифы готовятся для абонентов

Для частных пользователей разрабатывается тарифная линейка "Семерка". Базовые пакеты будут включать 15 ГБ или 60 ГБ мобильного интернета, 500 минут для звонков на любые номера по Украине и 15 SMS.

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Ключевой особенностью бренда станет тарификация: абонентская плата будет начисляться за полный календарный месяц – с 1-го по последнее число, в отличие от стандартной практики 4-недельного расчета (28 дней) у тройки других украинских операторов.

Кроме того, предусмотрен специальный период "Легкий старт": при оплате тарифа услуги до 1-го числа следующего месяца предоставляются без дополнительной платы. Также компания готовит программу лояльности – скидку 15% за идентификацию личности или перенос номера через процедуру MNP и дополнительные 5% скидки по промокодам.