Каков прогноз в отношении мобильных тарифов в Украине

С приближением зимы и угрозой отключений света и блэкаутов украинские операторы могут корректировать цены на мобильные тарифы. О возможном изменении стоимости услуг рассказал консультант по цифровым технологиям eQualitie и эксперт в области телекоммуникаций Александр Глущенко в комментарии УНИАН.

По его словам, мобильные операторы будут действовать гибко и пересматривать тарифы выборочно.

Операторы, скорее всего, будут действовать выборочно: пересматривать в первую очередь устаревшие тарифы, предлагать переход на новые пакеты или сочетать более высокую цену с увеличением объема интернета, минут или услуг роуминга,

– Александр Глущенко, консультант по цифровым технологиям eQualitie и эксперт в области телекоммуникаций.

Главным фактором новых расходов для телеком-рынка является инициатива Минцифры обеспечить автономную работу не менее 70% базовых станций в течение 72 часов. Впрочем, пока это требование существует лишь в виде проекта постановления о Программе деятельности Кабмина, который прорабатывается в профильном комитете Верховной Рады.

Почему операторы повышают цены

Для обеспечения автономности компаниям приходится массово закупать новые аккумуляторы, генераторы и системы контроля питания. Дополнительное финансовое давление создают рост цен на электроэнергию, топливо, более сложная логистика во время отключений электроэнергии, а также колебания курса гривны, ведь значительная часть оборудования закупается за рубежом.

Ориентиром могут служить уже объявленные точечные пересмотры, где рост составил примерно 10–57%, но переносить этот диапазон на весь рынок или делать на его основе прогноз нельзя. Следует просто учитывать, что требование энергонезависимости до 10 часов привело к повышению тарифов в два раза,

– Александр Глущенко, консультант по цифровым технологиям eQualitie и эксперт в области телекоммуникаций.

Эксперт подчеркнул, что для абонента важным будет не только сам факт повышения цены, но и качество связи. Если новые тарифы обеспечат реальную энергонезависимость станций и стабильный 4G во время отключений света, это станет инвестицией в надежность услуг.

Как формируется себестоимость услуг

Как ранее рассказывал 24 Канал в материале о том, почему украинцы на самом деле платят операторам, значительную часть расходов составляет именно резервное питание. Например, "Киевстар" устанавливал сотни тысяч аккумуляторов и тысячи генераторов, а потребление топлива в периоды длительных отключений электроэнергии возрастало более чем в семь раз.

Помимо расходов на автономность и ремонт поврежденных сетей, на себестоимость влияют дефицит квалифицированных кадров и пиковые нагрузки, когда во время отключений света миллионы абонентов одновременно переходят с домашнего Wi-Fi на мобильный интернет.