Какие скидки предлагает "Киевстар"

Более дешевые мобильные тарифы доступны украинцам, которые подключают домашний интернет, переносят номер к другому оператору или пользуются специальными предложениями для бизнеса, пишет 24 Канал.

Например, абоненты предоплаты тарифа "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" от Киевстар могут снизить ежемесячную плату на 150 гривен.

Для этого нужно подключить "Суперсилу" "Экономия", которая предусматривает безлимитные звонки на номера "Киевстара" и 500 МБ мобильного интернета. В результате вместо стандартных 450 гривен в месяц абонент будет платить 300 гривен.

Также выгодные условия предусмотрены и для тех, кто впервые подключает пакет с домашним интернетом. На тарифы "Оптимальный" и "Комфортный" в течение первых трех месяцев действует акционная цена 200 гривен в месяц.

Такая же стоимость в течение трех месяцев доступна для пакетов "ВСЕ ВМЕСТЕ" – "Преимущество", "Легкий" и "Крутой". Таким образом, в самом дорогом из этих пакетов экономия составляет 350 гривен в месяц по сравнению со стандартной ценой.

Какие скидки предоставляет Vodafone при переносе номера

У Vodafone действует другая схема экономии. Самую выгодную цену можно получить, если перенести свой мобильный номер в сеть оператора. В таком случае абонентская плата составит:

Flex Go – 280 гривен вместо 420 гривен;

Flex Top – 350 гривен вместо 550 гривен;

Flex Go (контракт) – 280 гривен вместо 350 гривен;

Flex Top (контракт) – 350 гривен вместо 450 гривен.

Также для новых абонентов оператора действуют отдельные акционные условия. Например, тариф ULTRA стоит 510 гривен в месяц вместо 700 гривен, а ULTRA VIP – 1 100 гривен вместо 1 500 гривен.

Кстати, абоненты "Киевстара" не останутся без связи, даже если не успели вовремя пополнить счет. У оператора есть специальная услуга "Неделя доверия", которая позволяет в течение семи дней пользоваться базовыми услугами без оплаты тарифа.

Услуга позволяет пользоваться домашним интернетом, смотреть телевизор, звонить на номера "Киевстара" и получать по 100 МБ мобильного интернета ежедневно.