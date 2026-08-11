Які знижки пропонує Київстар

Дешевші мобільні тарифи доступні українцям, які підключають домашній інтернет, переносять номер до іншого оператора або користуються спеціальними пропозиціями для бізнесу, пише 24 Канал.

Наприклад, абоненти передплати тарифу "ВСЕ РАЗОМ Легкий" від Київстар можуть зменшити щомісячну плату на 150 гривень.

Для цього потрібно підключити Суперсилу "Економія", яка передбачає безлімітні дзвінки на номери Київстару та 500 МБ мобільного інтернету. У результаті замість стандартних 450 гривень на місяць абонент платитиме 300 гривень.

Також вигідні умови передбачені й для тих, хто вперше підключає пакет із домашнім інтернетом. На тарифи "Оптимальний" та "Комфортний" протягом перших трьох місяців діє акційна ціна 200 гривень на місяць.

Така сама вартість протягом трьох місяців доступна для пакетів "ВСЕ РАЗОМ" – "Перевага", "Легкий" та "Крутий". Таким чином, у найдорожчому з цих пакетів економія становить 350 гривень на місяць порівняно зі стандартною ціною.

Які знижки дає Vodafone при перенесенні номера

У Vodafone діє інша схема економії. Найвигіднішу ціну можна отримати, якщо перенести свій мобільний номер у мережу оператора. У такому разі абонентська плата становитиме:

Flex Go – 280 гривень замість 420 гривень;

Flex Top – 350 гривень замість 550 гривень;

Flex Go (контракт) – 280 гривень замість 350 гривень;

Flex Top (контракт) – 350 гривень замість 450 гривеньн.

Також окремі акційні умови діють для нових абонентів оператора. Наприклад, тариф ULTRA коштує 510 гривень на місяць замість 700 гривень, а ULTRA VIP – 1 100 гривень замість 1 500 гривень.

До слова, абоненти Київстару можуть не залишитися без зв'язку, навіть якщо не встигли вчасно поповнити рахунок. Оператор має спеціальний сервіс "Тиждень довіри", який дозволяє протягом семи днів користуватися базовими послугами без оплати тарифу.

Послуга дає змогу користуватися Домашнім Інтернетом, дивитися ТБ, телефонувати на номери Київстару та отримувати по 100 МБ мобільного інтернету щодня.