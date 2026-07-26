Кому Київстар дає безкоштовні послуги

Оператор має спеціальний сервіс "Тиждень довіри", який дає змогу протягом семи днів користуватися базовими послугами без оплати тарифу на мобільний, повідомляє Київстар.

Після активації сервісу користувач отримує:

доступ до Домашнього Інтернету;

можливість користуватися телебаченням;

дзвінки на номери Київстару;

по 100 МБ мобільного інтернету щодня.

Випадково пропустили день оплати? Підключіть "Тиждень довіри" і користуйтеся Домашнім Інтернетом, дивіться ТБ, телефонуйте на номери Київстару та отримуйте по 100 МБ мобільного інтернету щодня,

– кажуть в компанії.

Послуга працює протягом семи днів, після чого автоматично вимикається. Якщо абонент поповнить рахунок раніше, сервіс також припинить дію автоматично.

Як підключити сервіс

Активувати "Тиждень довіри" можна одним із кількох способів:

набрати USSD-команду *461# (якщо номер Київстару вказаний як контактний);

у застосунку "Мій Київстар" у розділі "Послуги";

зателефонувати за номером 460 або 0 800 300 460.

Після підключення сервіс починає працювати приблизно за п'ять хвилин. Його можна активувати лише один раз протягом календарного місяця.

Водночас "Тиждень довіри" недоступний для користувачів контрактних тарифів "Все разом" із Домашнім Інтернетом.

Який ще бонус дає Київстар

Українці можуть скоротити витрати на мобільний зв'язок завдяки новій пропозиції від Київстару. Оператор запустив акцію, яка дозволяє окремим абонентам користуватися популярним тарифом "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" за менші кошти.

Акційна вартість доступна новим клієнтам, які перенесуть свій номер до мережі Київстар за допомогою послуги MNP. У такому разі вони платитимуть за тариф "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" 350 гривень на місяць замість стандартних 450 гривень. У компанії уточнили, що спеціальна ціна діятиме до 01.12.2026.