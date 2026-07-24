Хто може отримати знижку від Київстар

Акційна вартість доступна новим клієнтам, які перенесуть свій номер до мережі Київстар за допомогою послуги MNP, повідомили у компанії.

У такому разі вони платитимуть за тариф "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт" 350 гривень на місяць замість стандартних 450 гривень. Скористатися пропозицією можуть абоненти, які переходять із мереж:

lifecell;

Vodafone;

Інтертелеком;

3Mob;

Lycamobile;

PEOPLEnet.

Акція поширюється як на приватних користувачів, так і на корпоративних клієнтів. У компанії уточнили, що "спеціальна ціна діятиме до 01.12.2026. Після цього періоду діятимуть стандартні умови тарифу "ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт".

Що входить до тарифу на мобільний за 350 гривень

Попри знижену вартість, пакет послуг залишається незмінним. Абоненти отримують:

безлімітний мобільний інтернет;

18 ГБ мобільного інтернету в роумінгу;

безлімітні дзвінки в мережі Київстар;

600 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон;

600 SMS;

SIM-карту для роутера;

домашній інтернет зі швидкістю до 1 Гбіт/с.

Крім того, користувачі можуть обрати дві "Суперсили". Серед доступних бонусів – преміум-функції Helsi, доступ до Київстар ТБ, послуга "Додатковий номер", SIM-карта для другого смартфона, бонуси від WOG та інші додаткові сервіси.

Який найдешевший тариф від Київстар

Оператор Київстар пропонує спеціальний тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", який можуть підключити люди від 60 років або особи з інвалідністю.

Пакет коштує 220 гривень на місяць і поєднує одразу кілька послуг – мобільний зв’язок і домашній інтернет. У тариф входять:

безлімітні дзвінки всередині мережі;

100 хвилин на інші номери по Україні;

10 Гігабайтів інтернету;

100 SMS;

домашній інтернет.

Такий пакет розрахований на людей, яким важливо мати стабільний зв’язок і доступ до інтернету вдома без зайвих витрат.

До слова, деякі абоненти Київстару можуть втратити свій мобільний номер в окремих випадках.

Загальний термін дії номера становить 365 днів із моменту останнього поповнення рахунку або оплати тарифного пакета. Цей період поділяється на два етапи: 274 дні та ще 91 день. Якщо протягом цього періоду рахунок так і не буде поповнений або пакет послуг не буде оплачений, номер можуть деактивувати.