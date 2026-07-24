Кто может получить скидку от "Киевстар"

Акционная стоимость доступна новым клиентам, которые перенесут свой номер в сеть "Киевстар" с помощью услуги MNP, сообщили в компании.

В этом случае они будут платить по тарифу "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" 350 гривен в месяц вместо стандартных 450 гривен. Воспользоваться предложением могут абоненты, переходящие из сетей:

lifecell;

Vodafone;

"Интертелеком";

3Mob;

Lycamobile;

PEOPLEnet.

Акция распространяется как на частных пользователей, так и на корпоративных клиентов. В компании уточнили, что "специальная цена будет действовать до 01.12.2026. После этого периода будут действовать стандартные условия тарифа "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт".

Что входит в тариф на мобильную связь за 350 гривен

Несмотря на сниженную стоимость, пакет услуг остается неизменным. Абоненты получают:

безлимитный мобильный интернет;

18 ГБ мобильного интернета в роуминге;

безлимитные звонки в сети "Киевстар";

600 минут на звонки по Украине и за границу;

600 SMS;

SIM-карту для роутера;

домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с.

Кроме того, пользователи могут выбрать две "Суперсилы". Среди доступных бонусов – премиум-функции Helsi, доступ к "Киевстар ТВ", услуга "Дополнительный номер", SIM-карта для второго смартфона, бонусы от WOG и другие дополнительные сервисы.

Какой самый дешевый тариф от Киевстар

Оператор Киевстар предлагает специальный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт", который могут подключить люди от 60 лет или лица с инвалидностью.

Пакет стоит 220 гривен в месяц и объединяет сразу несколько услуг – мобильную связь и домашний интернет. В тариф входят:

безлимитные звонки внутри сети;

100 минут на другие номера по Украине;

10 гигабайт интернета;

100 SMS;

домашний интернет.

Такой пакет рассчитан на людей, которым важно иметь стабильную связь и доступ к интернету дома без лишних затрат.

Кстати, некоторые абоненты "Киевстара" могут потерять свой мобильный номер в отдельных случаях.

Общий срок действия номера составляет 365 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифного пакета. Этот период делится на два этапа: 274 дня и еще 91 день. Если в течение этого периода счет так и не будет пополнен или пакет услуг не будет оплачен, номер могут деактивировать.