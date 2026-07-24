Кто может получить скидку от "Киевстар"
Акционная стоимость доступна новым клиентам, которые перенесут свой номер в сеть "Киевстар" с помощью услуги MNP, сообщили в компании.
В этом случае они будут платить по тарифу "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" 350 гривен в месяц вместо стандартных 450 гривен. Воспользоваться предложением могут абоненты, переходящие из сетей:
- lifecell;
- Vodafone;
- "Интертелеком";
- 3Mob;
- Lycamobile;
- PEOPLEnet.
Акция распространяется как на частных пользователей, так и на корпоративных клиентов. В компании уточнили, что "специальная цена будет действовать до 01.12.2026. После этого периода будут действовать стандартные условия тарифа "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт".
Что входит в тариф на мобильную связь за 350 гривен
Несмотря на сниженную стоимость, пакет услуг остается неизменным. Абоненты получают:Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
- безлимитный мобильный интернет;
- 18 ГБ мобильного интернета в роуминге;
- безлимитные звонки в сети "Киевстар";
- 600 минут на звонки по Украине и за границу;
- 600 SMS;
- SIM-карту для роутера;
- домашний интернет со скоростью до 1 Гбит/с.
Кроме того, пользователи могут выбрать две "Суперсилы". Среди доступных бонусов – премиум-функции Helsi, доступ к "Киевстар ТВ", услуга "Дополнительный номер", SIM-карта для второго смартфона, бонусы от WOG и другие дополнительные сервисы.
Какой самый дешевый тариф от Киевстар
Оператор Киевстар предлагает специальный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт", который могут подключить люди от 60 лет или лица с инвалидностью.
Пакет стоит 220 гривен в месяц и объединяет сразу несколько услуг – мобильную связь и домашний интернет. В тариф входят:
- безлимитные звонки внутри сети;
- 100 минут на другие номера по Украине;
- 10 гигабайт интернета;
- 100 SMS;
- домашний интернет.
Такой пакет рассчитан на людей, которым важно иметь стабильную связь и доступ к интернету дома без лишних затрат.
Кстати, некоторые абоненты "Киевстара" могут потерять свой мобильный номер в отдельных случаях.
Общий срок действия номера составляет 365 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифного пакета. Этот период делится на два этапа: 274 дня и еще 91 день. Если в течение этого периода счет так и не будет пополнен или пакет услуг не будет оплачен, номер могут деактивировать.