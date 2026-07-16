Когда номер могут отключить

Мобильный оператор пояснил , что существует определенный механизм деактивации и алгоритм действий, позволяющий номеру оставаться активным. Об этом сообщили в "Киевстар".

Общий срок действия номера составляет 365 дней с момента последнего пополнения счета или оплаты тарифного пакета. Этот период делится на два этапа:

1. Первый этап – 274 дня

В течение 274 дней после последнего пополнения или оплаты тарифа номер работает в обычном режиме. В это время абонент может без ограничений пользоваться всеми услугами мобильного оператора.

2. Второй этап – еще 91 день

После этого начинается период приостановки, который длится 91 день. В это время:

абонент получает SMS-напоминание о необходимости пополнить счет;

использование номера существенно ограничивается;

звонки можно совершать только на сервисные номера.

Если в течение этого периода счет так и не будет пополнен или пакет услуг не будет оплачен, номер могут деактивировать.

Как проверить срок действия номера

Узнать, сколько времени еще осталось до деактивации, можно двумя способами:

в приложении "Мой Киевстар" (раздел "Профиль", далее – "Мои номера");

с помощью USSD-запроса *114#.

Как продлить срок действия номера

Оператор отмечает, что избежать деактивации достаточно просто. Для этого необходимо:

Пополнить счет как минимум на 30 гривен; оплатить основной тарифный пакет на 4 недели или месяц; Или оплатить дневной пакет услуг.

Важный нюанс. Такие услуги, как "Экстра деньги" или перевод средств, не продлевают срок действия, – добавили в компании.

Какие тарифы на мобильную связь предлагает "Киевстар"

Оператор предлагает абонентам несколько тарифных линеек с различной стоимостью и набором услуг. В некоторых случаях украинцы могут сэкономить на мобильных тарифах Киевстар.

Среди актуальных мобильных тарифов – "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 гривен в месяц, "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий" за 370 гривен, "ВСЕ РАЗОМ Крутой" за 450 гривен и другие. Отдельные пакеты предусматривают скидки для тех, кто переносит номер в сеть "Киевстар".