Какие существуют бюджетные мобильные тарифы для пенсионеров

Тарифы с пакетами услуг связи для людей среднего и пожилого возраста предлагают операторы lifecell, Vodafone и Киевстар. 24 Канал рассказывает, что они включают.

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Оператор lifecell предлагает тарифный план "Забота" с ежемесячной абонентской платой 190 гривен. Он доступен для подключения гражданам Украины в возрасте от 55 лет. Акционный тариф действует до 31 декабря 2027 года по гарантированной цене.

Специальное предложение для клиентов в возрасте от 55 лет есть у Vodafone. В случае переноса своего номера к этому мобильному оператору стоимость тарифа составит 200 гривен в месяц. Акция "POVAGA" действует до конца июля.

Отдельный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" со сниженной стоимостью предлагает оператор Киевстар. Подключиться к нему могут пользователи в возрасте от 60 лет и люди с инвалидностью. Абонентская плата в месяц составляет 220 гривен.

Почему в Украине дорожает мобильная связь

Тарифы на мобильную связь в Украине являются одними из самых низких в мире. По состоянию на начало 2026 года средняя стоимость тарифов с пакетом мобильного интернета объемом 20–40 гигабайт составляла около 7–8,5 евро в месяц. Например, в Германии аналогичные услуги стоят 30–40 евро, во Франции – около 20 евро, в Польше – 10–12 евро.

Цены на мобильные тарифы растут ввиду нескольких факторов. В последние годы украинские операторы инвестировали в энергонезависимость сети и ее восстановление после обстрелов. В частности, значительными являются расходы на закупку генераторов и аккумуляторов для базовых станций, чтобы они могли работать в условиях отключений света. Также постоянно возникает необходимость ремонтировать поврежденные российскими ударами базовые станции и оптоволоконные сети.

Дополнительное давление создают макроэкономические факторы, в частности, рост расходов на электроэнергию, импорт оборудования и оплату труда технических специалистов.