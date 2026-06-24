Почему в Украине переходят на электронные чеки

Как рассказали в комментарии 24 Каналу юристы Mudri.partners, переход на электронные чеки в Украине стал возможен благодаря внедрению программных регистраторов расчетных операций (ПРРО).

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Законодательство Украины позволяет бизнесу использовать регистраторы расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг. Расчетный документ (чек) в электронной форме признан приемлемым для выдачи покупателю.

Как отмечают юристы, торговые сети в Украине могут предлагать электронные чеки по нескольким причинам. Одна из них – сокращение расходов на обслуживание кассовой инфраструктуры и печать чеков, в частности, благодаря отказу от термобумаги.

Помимо экономии, электронные чеки могут стать для бизнеса инструментом аналитики и взаимодействия с клиентами, например, через программы лояльности. В то же время частичное сокращение использования бумаги клиенты могут рассматривать как дополнительное экологическое преимущество.

Кроме того, электронные чеки могут быть более удобными для покупателей, чем бумажные.

Бумажные чеки со временем могут потеряться или стать нечитаемыми. В то время как электронный чек хранится в цифровом виде – в SMS, электронной почте или мобильном приложении – и может быть использован для возврата товара или гарантийного обслуживания, – отмечают юристы Mudri.partners.

Таким образом, законодательство разрешает выдавать чеки в электронной форме. Они имеют такую же юридическую силу, как и бумажные.

Напомним, что выдача фискальных кассовых чеков является требованием закона в Украине. Он подтверждает официальные продажи и уплату налогов, а также является залогом возможности для потребителя защитить свои права.

Почему кассовые чеки важны для бизнеса и его клиентов

Выдавать чеки могут как кассовые аппараты (РРО), так и программные (ПРРО) через компьютер, планшет или смартфон. Продавец товаров или услуг может отправлять чек на электронную почту или показывать QR-код для сканирования.

Потребители могут отказаться от бумажного чека, однако это не означает, что продажи не должны регистрироваться в системе. Если этого не произошло, предприниматель нарушил законодательство и может получить штраф от налоговой.

Добавим, что в Украине запускают "еЧек" – цифровой аналог бумажного фискального чека. Полноценное внедрение сервиса запланировано на конец 2026 года, а сейчас он работает поэтапно.