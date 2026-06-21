Обязаны ли покупатели предъявлять чек охраннику?

Юристы компании Mudri.partners в комментарии 24 Каналу рассказали, что общих юридических оснований заставлять покупателя предъявлять чек при выходе из магазина нет. Если такая практика существует, то это исключительно внутренние процедуры предприятий.

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Согласно украинскому законодательству, в розничной торговле товар переходит в собственность покупателя после оплаты и получения. Чек является документом, подтверждающим факт расчетной операции.

Проверка чека охранником при выходе из магазина может происходить только с согласия покупателя. Юристы приводят следующее обоснование для этого:

сотрудники охраны не являются сотрудниками правоохранительных органов;

они являются работниками хозяйствующего субъекта и не наделены полномочиями государственных органов;

поэтому досмотр вещей физических лиц возможен только с их согласия.

Проверка чеков на выходе является внутренней процедурой торговой сети, которая используется для контроля возможных ошибок или потерь, однако не создает для покупателя юридической обязанности предъявлять чек,

– отмечают юристы Mudri.partners.

В то же время охрана может задержать человека только в случаях, предусмотренных законом, в частности, для немедленной передачи его полиции в случае выявления правонарушения.

Когда охранники могут вызвать полицию

Как сообщает Госпродпотребслужба, охранники могут следить за товаром и действиями покупателей в торговом зале, в частности с помощью камер наблюдения. Вызывать полицию они могут в следующих случаях:

сработала противокражевая рамка на выходе из супермаркета;

камеры наблюдения зафиксировали, что покупатель что-то украл;

покупатели заметили вора и сообщили об этом охраннику.

Однако охранники не могут обыскивать вещи покупателей без их согласия и привлечения полиции. Потребители также могут обратиться к правоохранителям, если их не выпускают из магазина.

Могут ли покупатели отказаться от кассового чека

На кассе супермаркетов покупателей часто спрашивают, нужен ли чек. Клиенты могут не брать бумажный чек, однако независимо от ответа продавцы обязаны регистрировать продажи в системе.

Законодательство требует, чтобы в Украине продавец проводил расчетные операции через кассовую систему, а также выдавал расчетный документ на полную сумму покупки. Если этого не делать, налоговая может наложить штраф за нарушение.

Для покупателей кассовый чек важен, ведь благодаря его наличию потребители могут защищать свои права.