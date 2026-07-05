Які є бюджетні мобільні тарифи для пенсіонерів

Тарифи з пакетами послуг зв'язку для людей середнього та старшого віку мають оператори lifecell, Vodafone та Київстар. 24 Канал розповідає, що вони передбачають.

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Оператор lifecell пропонує тарифний план "Турбота" з щомісячною абонплатою 190 гривень. Він доступний для підключення для громадян України від 55 років. Акційний тариф діє до 31 грудня 2027 року за гарантованою ціною.

Спеціальну пропозицію для клієнтів віком від 55 років має Vodafone. У разі перенесення свого номера до цього мобільного оператора вартість тарифу становитиме 200 гривень на місяць. Акція "POVAGA" діє до кінця липня.

Окремий тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" зі зниженою вартістю пропонує оператор Київстар. Підключити його можуть користувачі віком від 60 років та люди з інвалідністю. Абонплата на місяць становить 220 гривень.

Чому в Україні дорожчає мобільний зв'язок

Тарифи на мобільний зв'язок в Україні є одними з найнижчих у світі. Станом на початок 2026 року середня вартість тарифів із пакетом мобільного інтернету 20 – 40 гігабайтів становила близько 7 – 8,5 євро на місяць. Наприклад, у Німеччині аналогічні послуги коштують 30 – 40 євро, у Франції – близько 20 євро, у Польщі – 10 – 12 євро.

Ціни на мобільні тарифи ростуть з огляду на кілька факторів. Останніми роками українські оператори інвестували в енергонезалежність мережі та її відновлення після обстрілів. Зокрема, значними є витрати на закупівлю генераторів і акумуляторів для базових станцій, аби вони могли працювати в умовах відключень світла. Також постійно постає необхідність ремонтувати пошкоджені російськими ударами базові станції та оптоволоконні мережі.

Додатковий тиск створюють макроекономічні фактори, зокрема, зростання витрат на електроенергію, імпорт обладнання та оплату праці технічних спеціалістів.