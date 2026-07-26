Кому "Киевстар" предоставляет бесплатные услуги

У оператора есть специальный сервис "Неделя доверия", который позволяет в течение семи дней пользоваться базовыми услугами без оплаты тарифа на мобильную связь, сообщает Киевстар.

После активации сервиса пользователь получает:

доступ к домашнему интернету;

возможность пользоваться телевидением;

звонки на номера "Киевстара";

по 100 МБ мобильного интернета ежедневно.

Случайно пропустили день оплаты? Подключите "Неделю доверия" и пользуйтесь домашним интернетом, смотрите телевизор, звоните на номера "Киевстара" и получайте по 100 МБ мобильного интернета ежедневно,

– сообщают в компании.

Услуга действует в течение семи дней, после чего автоматически отключается. Если абонент пополнит счет раньше, услуга также прекратит действие автоматически.

Как подключить услугу

Активировать "Неделю доверия" можно одним из нескольких способов:

набрать USSD-команду *461# (если номер Киевстара указан в качестве контактного);

в приложении "Мой Киевстар" в разделе "Услуги";

позвонить по номеру 460 или 0 800 300 460.

После подключения сервис начинает работать примерно через пять минут. Его можно активировать только один раз в течение календарного месяца.

При этом "Неделя доверия" недоступна для пользователей контрактных тарифов "Все вместе" с Домашним Интернетом.

Что еще дает Киевстар в качестве бонуса

Украинцы могут сократить расходы на мобильную связь благодаря новому предложению от Киевстара. Оператор запустил акцию, которая позволяет отдельным абонентам пользоваться популярным тарифом "ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт" за меньшие деньги.

Акционная стоимость доступна новым клиентам, которые перенесут свой номер в сеть Киевстар с помощью услуги MNP. В таком случае они будут платить за тариф "ВСЕ РАЗОМ Крутой Контракт" 350 гривен в месяц вместо стандартных 450 гривен. В компании уточнили, что специальная цена будет действовать до 01.12.2026.