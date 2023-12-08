Новий ресторан від McDonald’s: у США відкриють перші заклади CosMcʼs

У McDonald’s повідомили про запуск нової мережі закладів в ретро-стилі CosMcʼs. У ресторані продаватимуть гарячі та холодні напої, а ще сендвічі й десерти.

Новий заклад від McDonald’s

Уже цього місяця поблизу Чикаго відкриється перший заклад CosMcʼs. Статися це має до кінця цього тижня у Болінгбруку, штат Іллінойс, неподалік від штаб-квартири McDonaldʼs.

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До кінця 2024 року заплановане відкриття 10 таких ресторанів. Компанія пообіцяла, що клієнти зможуть створювати собі "потойбічні" напої, які можна доповнювати бульбашками та сиропами з ароматизаторами.

До слова у компанії розповіли, що у меню нового закладу буде зовсім не значна кількість позицій з класичного McDonald’s, наприклад яєчні макмафіни.

Назва закладу походить від персонажа з McDonaldland – прибульця з космосу, який зʼявлявся в рекламі наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років.

McDonaldʼs вже має мережу кавʼярень і закусочних під назвою McCafe, де подають лише каву та солодощі, торти чи тістечка. Також нещодавно у компанії змінили спосіб приготування гамбургерів у межах стратегії Best Burger.