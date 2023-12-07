Амбітні плани McDonald's

Вищий менеджмент McDonald's презентував для інвесторів свій план на майбутнє. Згідно з планом компанії, до 2027 року кількість закладів мережі у світі повинна налічувати 50 тисяч.

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Відкриття нових закладів повинно збільшити загальні продажі компанії у 2024 році на 2%. Кожного наступного року показник має зростати мінімум на 2,5%.

Цікаво! Зараз мережа McDonald's налічує близько 41 тисячі закладів, відтак, у найближчі роки планується відкриття ще 9 тисяч точок.

Також у майбутньому McDonald's зробить акцент на маркетингових пропозиціях, основних позиціях у меню та цифрових каналах. У планах компанії передбачений розвиток доставки, мобільного застосунку та кіосків.

Що стосується програми лояльності, то наразі нею користуються 150 мільйонів клієнтів. До 2027 року компанія планує збільшити цей показник до 250 мільйонів.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Хороший прогноз аналітики дають щодо майбутніх прибутків. Лише користувачі програми лояльності повинні збільшити продажі на 5 мільярдів доларів. Операційна рентабельність бізнесу складає 40% і продовжить зростання. Капітальні витрати у 2024 році сягнуть 2,5 мільярдів доларів, і потім зростатимуть на 300 – 500 мільйонів кожного року.