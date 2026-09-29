Рекорд у США: Nvidia викупить власні акції на приголомшливі 150 мільярдів доларів

Американський техногігант Nvidia розширив програму зворотного викупу власних акцій ще на 150 мільярдів доларів. З урахуванням попередніх рішень загальний доступний ліміт компанії на байбек сягнув 235 мільярдів доларів, що є абсолютним рекордом для корпоративного сектору США.

Впевненість у майбутньому штучного інтелекту

Як повідомляє видання Financial Times, рішення про рекордний викуп ухвалила рада директорів компанії. Попередній рекорд належав Apple, яка у 2024 році виділила на байбек 110 мільярдів доларів.

Програма викупу діятиме до кінця 2028 фінансового року, який завершується в січні 2028 року. Під час такого процесу компанія скуповує власні цінні папери на ринку, скорочуючи їхню кількість в обігу. Це дозволяє збільшити прибуток на кожну акцію та підтримати їхню ринкову вартість.

Співзасновник і керівник Nvidia Дженсен Хуанг пояснив це рішення високою впевненістю у довгострокових перспективах технологій.

"Зростання Nvidia зумовлене зміною платформи на користь ШІ, яка відбувається раз на покоління, та прискорених обчислень",

– Дженсен Хуанг, керівник Nvidia.

За його словами, потужний грошовий потік дає змогу розробнику чипів одночасно вкладати кошти в нові розробки та повертати капітал інвесторам. На тлі цих новин акції компанії на торгах одразу подорожчали на 3%.

Мільярдні прибутки від буму технологій

Стрімке зростання попиту на процесори Nvidia забезпечують інвестиції інших гігантів у ШІ-інфраструктуру. Саме на чипах компанії працюють такі популярні системи, як ChatGPT, Claude та Gemini. За розрахунками Goldman Sachs, лише цього року світові інвестиції у сферу штучного інтелекту перевищать 1 трильйон доларів.

Цікаво! За перше півріччя поточного фінансового року Nvidia отримала майже 70 мільярдів доларів вільного грошового потоку та вже направила 39,8 мільярда доларів на викуп 203 мільйонів власних акцій. Торік вільний грошовий потік компанії сягнув 100 мільярдів доларів, а за прогнозами аналітиків Visible Alpha, до 2028 року він може перевищити 329 мільярдів доларів.

Від кінця 2022 року котирування Nvidia зросли більш ніж у 13 разів, хоча у 2026 році темпи трохи сповільнилися до 20% через обережність інвесторів. Раніше ми розповідали, як масштабні інвестиції технологічних компаній формують тренди на світових фондових ринках.

Нещодавно ми писали, що McDonald's оголосив про масштабний план підтримки франчайзі та розвитку мережі, розрахований на наступне десятиліття. Компанія планує вкласти близько 8,5 мільярдів доларів, одночасно змінюючи роботу ресторанів, навчаючи персонал і активніше використовуючи ШІ.