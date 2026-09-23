На підтримку франчайзі виділять мільярди

Нові правила McDonald's мають на меті прискорити продажі після кількох кварталів стриманих результатів, пише Reuters.

Загалом програма розрахована до 2036 року. Компанія очікує, що такі вкладення допоможуть ресторанам працювати ефективніше та стимулюватимуть їхнє подальше розширення. McDonald's прогнозує, що:

ефективність ресторанів може зрости на 250 базисних пунктів;

середній ресторан у США може отримувати приблизно на 100 тисяч доларів більше річного грошового потоку;

розширення мережі забезпечить близько 2,5% загального зростання продажів у 2027 році;

до 2030 року внесок розширення ресторанів у зростання продажів становитиме близько 2%.

Що McDonald's хоче змінити в ресторанах

Новий план є продовженням стратегії "NEXT", яку McDonald's представив у червні. Вона має зосередитися на якості їжі, гостинності, ціновій пропозиції та інноваціях. Серед запланованих змін:

Спрощення операцій у ресторанах; Модернізація дизайну закладів; Більше інвестицій у навчання працівників; Ширше використання штучного інтелекту; Підвищення продуктивності ресторанів.

Окрему увагу компанія приділяє ArchIQ – операційній системі ресторанів на основі штучного інтелекту. Вона, зокрема, може автоматизувати окремі завдання під час роботи закладів, наприклад обробку замовлень у зоні McDrive

McDonald's також поставив перед собою конкретну ціль щодо частки на світовому ринку курячої продукції: до 2030 року її хочуть збільшити на 1,5 відсоткового пункта. Один із факторів, на який розраховує мережа, – подорожчання яловичини, що може стимулювати попит споживачів на курятину.

McDonald's фіксує відтік клієнтів

Нові плани з'явилися після того, як компанія зіткнулася з повільнішим, ніж очікувалося, зростанням продажів у США. У другому кварталі McDonald's пов'язав слабші результати з помилками у реалізації заходів, покликаних повернути споживачів із нижчими доходами. На рішення клієнтів також впливає загальна економічна невизначеність.

Тепер компанія прагне одночасно покращити цінову пропозицію, роботу ресторанів і якість обслуговування.

Як змінився McDonald's в Україні

Нагадаємо, що з липня 2026 року McDonald's в Україні працює як окремий ринок у міжнародній структурі компанії. До цього український бізнес майже чотири роки входив до спільної управлінської моделі з Чехією та Словаччиною.

За цей період три країни разом відкрили майже 80 нових ресторанів, близько половини з них – в Україні. Від початку повномасштабної війни українська мережа відкрила близько 40 нових закладів.

Наразі в Україні працює 142 ресторани McDonald's, у яких зайняті близько 12 тисяч співробітників. Окрема структура має дозволити компанії швидше ухвалювати рішення та краще враховувати особливості українського ринку.



