Чому компанія змінила структуру

До цього український підрозділ працював у єдиній управлінській структурі разом із Чехією та Словаччиною. Про це повідомляє Forbes Ukraine.

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За цей період три країни разом відкрили майже 80 нових ресторанів. Водночас саме Україна забезпечила майже половину цього приросту: з початку повномасштабної війни мережа це 40 нових закладів.

Генеральною директоркою українського підрозділу залишається Юлія Бадрітдінова. За її словами, за останні роки мережа в Україні зросла майже на 30%.

Окрема управлінська структура має дати змогу швидше ухвалювати рішення, краще враховувати особливості українського ринку та ефективніше реалізовувати плани подальшого розвитку.

До слова, наразі в Україні працює 142 ресторани "МакДональдз", а штат компанії налічує близько 12 тисяч співробітників.

Як оновили керівну команду "МакДональдз" в Україні

Разом зі зміною структури "МакДональдз" сформував оновлену управлінську команду в Україні. Нові призначення отримали:

Ксенія Михайленко – керівниця напряму маркетингу;

Сергій Невмержицький – керівник відділу "Люди";

Оксана Дем'янчук – керівниця напряму стратегії та трансформації;

Назар Бедій – керівник напряму корпоративного впливу;

Ігор Клімов – керівник інформаційних технологій.

Що це означає

Виділення України в окремий ринок свідчить про зростання ролі українського бізнесу всередині міжнародної структури "МакДональдз". Такий формат управління дозволяє компанії швидше адаптуватися до місцевих умов, оперативніше запускати нові проєкти тощо.

Також це свідчить про те, що компанія розглядає український ринок як один із пріоритетних напрямків свого розвитку.

До слова, навесні ціни на бургери та комбо-набори в McDonald's в Україні зросли, наприклад, Біг Мак тепер коштує до 159 гривень, а Дабл Біг Тейсті до 279 гривень.

Частина популярних позицій подорожчала на 20 – 30 гривень, а деякі комбо фактично наблизилися до рівня європейських цін. Так фастфуд стає менш доступним для щоденних витрат, що особливо відчують студенти, сім’ї з дітьми та офісні працівники.

Водночас частину бюджетних позицій компанія поки залишила без суттєвих змін. Майже не змінилися ціни на соуси, воду, деякі десерти та "НайсПрайс Комбо".