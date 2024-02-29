OpenAI підозрюють в обмані інвесторів під час "кадрового перевороту"
Джерело:The Wall Street Journal
Минулого року Сем Альтман покинув посаду генерального директора OpenAI, однак швидко на неї повернувся. Регулятори перевіряють, чи все відбувалося таким чином, як трнаслювали на загал.
Перевірка "кадрового перевороту" в OpenAI
SEC – Комісія з цінних паперів і бірж США веде розслідування щодо компанії OpenAI. Регулятора цікавить, чи не було у відході Сема Альтмана та його поверненні на посаду обману інвесторів.
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SEC отримала доступ до внутрішніх комунікацій Сема Альтмана. Рада директорів OpenAI звільнила його з посади генерального директора за те, що він був "недостатньо відвертим".
Регулятор, про розслідування якого раніше не повідомлялося, шукає внутрішні записи у нинішніх і колишніх посадових осіб і директорів OpenAI, і в грудні надіслав повістку до суду та попросила високопосадовців OpenAI зберегти внутрішні документи,
– повідомили джерела у компанії.
Угода про повернення Альтмана на посаду передбачала оновлення ради директорів, до складу якої він не увійшов. Також Сем погодився на внутрішнє розслідування, аби знову обійняти посаду гендиректора компанії.
Відколи вплив OpenAI на діловий та технологічний світ почав зростати, регулятори почали більш прискіпливо вивчати справи компанії.