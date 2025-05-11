Шанс працювати офіційно: які переваги дасть українцям оподаткування онлайн-бізнесу

Новий законопроєкт дає змогу самозайнятим, які працюють через цифрові платформи, легалізувати свою діяльність на спрощених умовах. Це дозволить уникнути штрафів та забезпечити прозору сплату податків.

Для чого потрібне оподаткування цифрових платформ

Кабмін підтримав законопроєкт про нову систему оподаткування доходів з цифрових платформ. Віцепрезидент Торгово-промислової палати України Михайло Непран у коментарі 24 Каналу наголосив: документ також створює умови для легальної роботи самозайнятих.

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За попередніми підрахунками, законопроєкт може допомогти легалізувати діяльність близько 300 – 400 тисяч самозайнятих. Насамперед це торкнеться кур'єрів, майстрів та інших фахівців, які завдяки офіційному статусу зможуть претендувати на пенсію, вищу за мінімальну.

Важливо! Наразі законопроєкт ще не розглянула Верховна Рада.

Яке буде оподаткування у тих, хто отримає дохід із цифрових платформ

Михайло Непран пояснив, що, за пропозицією Міністерства фінансів, оподаткування планується застосовувати до тих, чий річний оборот перевищує 7 мільйонів гривень.

Михайло Непран Перший віцепрезидент Торгово-промислової палати України Таким чином, простим майстрам на цифрових платформах доволі важко заробити такі кошти в рік, а отже оподаткування буде на рівні 5% від обороту та військовий збір.

Також, користувачам не доведеться самостійно подавати звітність або сплачувати податки, адже ці обов'язки візьме на себе платформа, на якій вони працюють.

Цікаво! Це значно спрощує процес для самозайнятих осіб порівняно з фізичними особами-підприємцями, які змушені займатися ще й бухгалтерією.