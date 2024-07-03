Держава надасть підтримку бізнесам Донеччини: про яку суму йдеться

На 2024 рік уряд передбачив для бізнесів Донеччини щонайменше 73 мільйони гривень у рамках політики "Зроблено в Україні". Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки України Юлія Свириденко під час робочої поїздки на Донеччину.

Гранти для бізнесів Донеччини

Ці кошти будуть спрямовані на надання грантів, компенсацію відсоткових ставок за пільговими кредитами, відшкодування аграріям за купівлю української сільськогосподарської техніки та інші програми.

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Як пояснила міністерка економіки України Юлія Свириденко, під час зустрічі із місцевим бізнесом обговорили можливості отримати фінансування за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" на умовах, коли заставу забезпечує держава або наші міжнародні партнери.

Юлія Свириденко Міністерка економіки України Для нас вкрай важливо підтримувати підприємців у прифронтових регіонах, адже бізнеси, які залишились працювати на цих територіях, не тільки підтримують економіку, а й забезпечують людей роботою.

За її словами, для таких регіонів умови програми "Доступні кредити 5-7-9%" покращені – ставки за кредитами знижені до 1% впродовж перших двох років, а потім становитимуть 5% для інвестиційних цілей та 3% для фінансування оборотного капіталу.

Підтримка економіки Донеччини

Ліміти фінансування програми були збільшені до 150 мільйонів гривень, а терміни кредитування – до 10 років.

Юлія Свириденко наголосила, що 73 мільйони гривень, передбачені на підтримку підприємців Донеччини, не є обмеженням. Чим активніше бізнеси регіону подаватимуться на програми підтримки, тим більше коштів вони зможуть отримати.

Бізнес-активність регіону поступово відновлюється. За даними Донецької обласної військової адміністрації, кількість юридичних осіб, які сплачували податки за період січень-квітень 2024 року, зросла на 3,7% (до 4 683) у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Кількість фізичних осіб-підприємців, які сплачували податки в перші чотири місяці цього року, збільшилась на 32,8% і досягла 19 478.