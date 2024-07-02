Український бізнес в Польщі
Відомо, що майже 95% українців, які звернулися до центру підтримки підприємців Дія.Бізнес, що у Варшаві, мали вищу освіту, досвід ведення бізнесу тощо. Таким чином Польща отримує українських висококваліфікованих фахівців та ефективні трудові ресурси.
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Для 24 Каналу представниця Дія.Бізнес Вікторія Булгакова розповіла, що за 2023 рік кожним десятим новим індивідуальним підприємцем у Польщі став українець. І саме українці часто наймають на роботу своїх співвітчизників. Це, зокрема, зроблено й для економії коштів.
У перші місяці в Польщі, українські підприємці, не знаючи мови, особливостей бухгалтерського обліку та оподаткування, зверталися до польських спеціалістів. Однак з часом співвітчизники зрозуміли, що, особливо для малих бізнесів, такі послуги занадто дорогі.
Чому українці найчастіше наймають своїх співвітчизників
Булгакова пояснила, що основна проблема, з якою стикається український роботодавець у Польщі – високі вимоги польських спеціалістів щодо ставки та низькі відсотки від прибутку чи продажів.
Саме тому на роботу беруть тих українців, які вже довгий час живуть в Польщі. Вони переважно добре інтегровані та мають налагоджені соціальні зв'язки. Крім того, вільно володіють польською та англійською мовами.
В українців немає на меті конкурувати з поляками, у Польщі багато вакантних посад. Та навіть створені пільги для молоді до 26 років (пільга по податку на прибуток), щоб заохочувати молодь залишатися в країні. І як показує час, українці готові створювати власний бізнес,
– сказала представниця Дія.Бізнес.