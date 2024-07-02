Украинский бизнес в Польше
Известно, что почти 95% украинцев, которые обратились в центр поддержки предпринимателей Дия.Бизнес, что в Варшаве, имели высшее образование, опыт ведения бизнеса и тому подобное. Таким образом Польша получает украинских высококвалифицированных специалистов и эффективные трудовые ресурсы.
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Для 24 Канала представительница Дия.Бизнес Виктория Булгакова рассказала, что за 2023 год каждым десятым новым индивидуальным предпринимателем в Польше стал украинец. И именно украинцы часто нанимают на работу своих соотечественников. Это, в частности, сделано и для экономии средств.
В первые месяцы в Польше, украинские предприниматели, не зная языка, особенностей бухгалтерского учета и налогообложения, обращались к польским специалистам. Однако со временем соотечественники поняли, что, особенно для малых бизнесов, такие услуги слишком дорогие.
Почему украинцы чаще всего нанимают своих соотечественников
Булгакова объяснила, что основная проблема, с которой сталкивается украинский работодатель в Польше – высокие требования польских специалистов по ставке и низкие проценты от прибыли или продаж.
Именно поэтому на работу берут тех украинцев, которые уже долгое время живут в Польше. Они преимущественно хорошо интегрированы и имеют налаженные социальные связи. Кроме того, свободно владеют польским и английским языками.
У украинцев нет цели конкурировать с поляками, в Польше много вакантных должностей. И даже созданы льготы для молодежи до 26 лет (льгота по налогу на прибыль), чтобы поощрять молодежь оставаться в стране. И как показывает время, украинцы готовы создавать собственный бизнес,
– сказала представительница Дия.Бизнес.