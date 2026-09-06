6 вересня, 15:00
Податки у вересні: хто та які суми має сплатити
Фізичні особі-підприємці мають обов’язок сплачувати податки. Зокрема, представники деяких груп повинні оплатити їх вже у вересні.
Хто та які податки має сплатити у вересні
Це стосується 1 та 2 груп, про що зазначено на сайті 7eminar.
У вересні вони сплачують щомісячний єдиний податок та військовий збір.
- Згідно з інформацією, максимальна ставка єдиного податку для I групи – це 332,80 гривні на місяць.
- Водночас для II групи вона становить 1 729,40 гривень.
Військовий збір для обох груп – 864,70 гривні на місяць.
Сплатити податки потрібно не пізніше 20 вересня.
А оскільки 20 вересня 2026 року – неділя, фактичним останнім операційним днем для сплати буде 21 вересня,
– пояснили у матеріалі.
Нагадаємо, що єдиний соціальний внесок за другий квартал українці мали сплатити ще в липні. ЄСВ за третій квартал слід буде сплатити вже у жовтні.
Зокрема, розмір військового збору змінювати не плануть. Річ у тім, що він прив'язаний до мінімальної зарплати.