Кто и какие налоги должен уплатить в сентябре

Это касается 1 и 2 групп, о чем указано на сайте 7eminar.

В сентябре они уплачивают ежемесячный единый налог и военный сбор.

Согласно информации, максимальная ставка единого налога для I группы составляет 332,80 гривен в месяц.

В то же время для II группы она составляет 1 729,40 гривен.

Военный сбор для обеих групп – 864,70 гривен в месяц.

Уплатить налоги необходимо не позднее 20 сентября.

А поскольку 20 сентября 2026 года – воскресенье, фактическим последним рабочим днем для уплаты будет 21 сентября,

– пояснили в материале.

Напомним, что единый социальный взнос за второй квартал украинцы должны были уплатить еще в июле. ЕСВ за третий квартал нужно будет уплатить уже в октябре.

В частности, размер военного сбора менять не планируют. Дело в том, что он привязан к минимальной зарплате.