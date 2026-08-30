Какой военный сбор должны платить ФЛП в сентябре

Военный сбор для ФЛП, работающих по единому налогу 1, 2 и 4 групп, составляет 10% от минимальной зарплаты. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Он установлен в фиксированном размере. Поскольку в 2026 году минимальная зарплата определена на уровне 8 647 гривен, ежемесячный военный сбор составляет 864,70 гривен.

Отметим, что государство предусмотрело иные правила для предпринимателей 3-й группы, работающих по единому налогу. Как пояснили юристы компании YANKIV, эти ФЛП должны уплачивать военный сбор не в виде ежемесячной фиксированной суммы, а в размере 1% от полученного дохода. Для ФЛП 3-й группы на общей системе ставка установлена на уровне 5%.

Военный сбор зачисляется в госбюджет и направляется на финансирование безопасности и обороны Украины.

Как долго будет действовать военный сбор

Военный сбор был введен в августе 2014 года. Изначально размер налога составлял 1,5%, а в октябре 2024 года его повысили до 5%.

Эти средства стали дополнительным источником финансирования Вооруженных Сил Украины. В апреле 2026 года президент Украины подписал закон о продлении действия военного сбора на 3 года после завершения войны.

Этот законопроект был одним из требований Международного валютного фонда для того, чтобы Украина получила транш помощи. Под этот налог в бюджете был создан специальный фонд для военных нужд.