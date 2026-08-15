Какой военный сбор уплачивают ФЛП в сентябре

Для ФЛП, работающих по системе единого налога первой, второй и четвертой групп, военный сбор установлен в фиксированном размере – 10% от минимальной заработной платы, определенной на 1 января отчетного года, сообщает Государственная налоговая служба. В 2026 году минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен, поэтому ежемесячный военный сбор составляет 864,70 гривен.

ФЛП первой и второй групп уплачивают этот взнос ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца. Таким образом, в сентябре 2026 года размер военного сбора для них остается на уровне 864,70 гривны.

Для предпринимателей третьей группы правила отличаются. Они уплачивают военный сбор в размере 1% от полученного дохода, а не фиксированную ежемесячную сумму. Для ФЛП на общей системе ставка военного сбора составляет 5% от чистого налогооблагаемого дохода.

Изменится ли военный сбор для ФЛП осенью

Таким образом, в сентябре 2026 года предпринимателям не нужно готовиться к автоматическому увеличению военного сбора только из-за начала нового месяца. Для ФЛП первой, второй и четвертой групп сумма составит 864,70 гривны в месяц, тогда как для третьей группы она будет зависеть от полученного дохода.

Военный сбор является отдельным платежом, поэтому его не следует путать с единым налогом или единым социальным взносом. Например, для ФЛП первой группы максимальная ставка единого налога в 2026 году составляет 332,80 гривны, а для второй группы – 1 729,40 гривны в месяц.

В то же время сумма военного сбора привязана к минимальной зарплате, установленной именно на 1 января отчетного года. Поэтому в течение 2026 года для ФЛП первой, второй и четвертой групп базовый ежемесячный платеж остается неизменным, если законодательство не будет изменено.

Военный сбор зачисляется в государственный бюджет и направляется на финансирование сектора безопасности и обороны Украины.