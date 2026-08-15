Який військовий збір сплачують ФОП у вересні

Для ФОП на єдиному податку першої, другої та четвертої груп військовий збір встановлений у фіксованому розмірі – 10% мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного року, повідомляє Державна податкова служба. У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 гривень, тому щомісячний військовий збір складає 864,70 гривні.

ФОП першої та другої груп сплачують цей внесок щомісяця, не пізніше 20 числа поточного місяця. Отже, у вересні 2026 року розмір військового збору для них залишається на рівні 864,70 гривні.

Для підприємців третьої групи правила відрізняються. Вони сплачують військовий збір у розмірі 1% від отриманого доходу, а не фіксовану щомісячну суму. Для ФОП на загальній системі ставка військового збору становить 5% від чистого оподатковуваного доходу.

Чи зміниться військовий збір для ФОП восени

Таким чином, у вересні 2026 року підприємцям не потрібно готуватися до автоматичного збільшення військового збору лише через початок нового місяця. Для ФОП першої, другої та четвертої груп сума становитиме 864,70 гривні на місяць, тоді як для третьої групи вона залежатиме від отриманого доходу.

Військовий збір є окремим платежем, тому його не варто плутати з єдиним податком або єдиним соціальним внеском. Наприклад, для ФОП першої групи максимальна ставка єдиного податку у 2026 році становить 332,80 гривні, а для другої групи – 1 729,40 гривні на місяць.

Водночас сума військового збору прив’язана до мінімальної зарплати, встановленої саме на 1 січня звітного року. Тому протягом 2026 року для ФОП першої, другої та четвертої груп базовий щомісячний платіж залишається незмінним, якщо законодавство не буде змінено.

Військовий збір зараховується до державного бюджету та спрямовується на фінансування сектору безпеки й оборони України.