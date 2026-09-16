Тепер без пільг: Рада підтримала нові правила для посилок з-за кордону

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №16051-1, який передбачає нові правила оподаткування міжнародних посилок та електронної торгівлі. Згідно з ними, покупки в іноземних онлайн-магазинах оподатковуватимуться незалежно від їхньої вартості.

Що зміниться для закордонних посилок

Законопроєкт передбачає зміни до Податкового кодексу України. Головна новація стосується товарів, які українці замовляють через іноземні маркетплейси, повідомляє Верховна Рада.

Зараз для міжнародних поштових відправлень діє пільговий поріг у 150 євро. Нові правила передбачають нарахування ПДВ на товари, придбані через іноземні онлайн-платформи, незалежно від їхньої вартості.

Для покупок до 150 євро пропонується запровадити окремий механізм:

ПДВ нараховуватиметься на такі покупки;

сплачувати його має електронна платформа, через яку здійснюється продаж;

покупцеві не потрібно буде самостійно проходити додаткові процедури зі сплати податку.

Таким чином, нові правила безпосередньо стосуватимуться покупок на іноземних маркетплейсах на кшталт Temu та AliExpress.

Чи подорожчають для українців товари з Temu та AliExpress

Запропонована модель скасування пільги зі сплати ПДВ стосуватиметься, зокрема, великих міжнародних онлайн-платформ на кшталт Temu та AliExpress. Саме оператори таких майданчиків мають відповідати за нарахування та сплату податку.

При цьому покупцеві, за задумом, не доведеться самостійно проходити додаткові процедури на митниці. Податок пропонують автоматично включати у вартість покупки ще під час оформлення замовлення. Тобто для покупця зміна може проявитися насамперед у кінцевій ціні товару.

Через це товари з міжнародних онлайн-платформ можуть стати дорожчими на розмір ПДВ, якщо цей податок раніше не був закладений у ціну. Водночас прихильники змін наголошують, що йдеться не про заборону покупок на Temu, AliExpress чи інших закордонних платформах. Мета – змінити механізм оподаткування та покласти відповідальність за сплату ПДВ на самі онлайн-платформи.