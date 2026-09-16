Что изменится для зарубежных посылок

Законопроект предусматривает изменения в Налоговый кодекс Украины. Главное нововведение касается товаров, которые украинцы заказывают через иностранные маркетплейсы, сообщает Верховная Рада.

Сейчас для международных почтовых отправлений действует льготный порог в 150 евро. Новые правила предусматривают начисление НДС на товары, приобретенные через иностранные онлайн-платформы, независимо от их стоимости.

Для покупок до 150 евро предлагается ввести отдельный механизм:

НДС будет начисляться на такие покупки;

уплачивать его должна электронная платформа, через которую осуществляется продажа;

покупателю не нужно будет самостоятельно проходить дополнительные процедуры по уплате налога.

Таким образом, новые правила будут непосредственно касаться покупок на иностранных маркетплейсах, таких как Temu и AliExpress.

Подорожают ли для украинцев товары из Temu и AliExpress

Предложенная модель отмены льготы по уплате НДС будет касаться, в частности, крупных международных онлайн-платформ типа Temu и AliExpress. Именно операторы таких площадок должны отвечать за начисление и уплату налога.

При этом покупателю, по замыслу, не придется самостоятельно проходить дополнительные процедуры на таможне. Налог предлагается автоматически включать в стоимость покупки еще при оформлении заказа. То есть для покупателя изменение может проявиться, прежде всего, в конечной цене товара.

Поэтому товары с международных онлайн-платформ могут стать дороже размера НДС, если этот налог ранее не был заложен в цену.

В то же время сторонники изменений подчеркивают, что речь не идет о запрете покупок на Temu, AliExpress или других зарубежных платформах.Цель – изменить механизм налогообложения и возложить ответственность за уплату НДС на сами онлайн-платформы.