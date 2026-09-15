Бизнес требует отменить льготу

Украинская Рада бизнеса (УСБ), объединяющая 132 бизнес-ассоциации, призвала народных депутатов безотлагательно рассмотреть законопроекты №16051-1 и №15460 о НДС на международные посылки, как следует из обращения Рады.

Они предусматривают отмену действующей льготы по НДС для посылок стоимостью до 150 евро. В УРБ считают, что нынешние правила создают неравные условия для украинских компаний, которые платят налоги, и иностранных онлайн-магазинов.

Указанная льгота на самом деле является механизмом, который системно подрывает легальный рынок как производства, так и импорта, одновременно предоставляя преференции иностранным онлайн-платформам розничной торговли на украинском рынке,

– говорится в обращении.

По оценке бизнес-ассоциаций, из-за этой нормы возникает несколько проблем:

товарные партии могут намеренно подвергаться дроблению на небольшие отправления, чтобы не платить НДС; Украинские компании оказываются в менее выгодном положении по сравнению с товарами, поступающими без налогообложения; Иностранные продавцы фактически получают ценовое преимущество; Объемы международных почтовых и экспресс-отправлений без налогообложения продолжают расти.

Сколько товаров поступает без налогов

По данным, приведенным УРБ, в 2025 году объемы международных безналоговых почтовых и экспресс-отправлений составили 92,9 миллиарда гривен. Это более 56% всех международных отправлений.

За первое полугодие 2026 года стоимость таких товаров уже достигла 48,2 миллиардов. Бизнес оценивает финансовые последствия для государства так:

прямые бюджетные потери в 2025 году – не менее 18,6 миллиардов гривен;

совокупные потери с начала полномасштабной войны могли превысить 43 миллиарда гривен;

по итогам 2026 года бюджет может недополучить около 27 миллиардов гривен.

При чем здесь Temu и AliExpress

Предлагаемая модель коснется, в частности, больших международных онлайн-платформ вроде Temu и AliExpress. Именно операторы таких площадок должны будут отвечать за начисление и уплату НДС.

При этом покупателю, по замыслу авторов законопроектов, не придется самостоятельно проходить дополнительные процедуры на таможне. Налог предлагается автоматически включать в стоимость покупки еще при оформлении заказа. То есть для покупателя изменение может проявиться прежде всего в конечной цене товара.

В то же время не все зарубежные отправления предлагается облагать налогом одинаково. Некоммерческие подарки между физическими лицами стоимостью до 45 евро должны и в дальнейшем оставаться освобожденными от НДС.

Подорожают ли покупки из-за рубежа

Если законопроекты будут приняты в предложенном виде, товары с международных онлайн-платформ могут подорожать на сумму НДС, если этот налог ранее не был заложен в цену.

В то же время сторонники изменений подчеркивают, что речь не идет о запрете покупок на Temu, AliExpress или других зарубежных платформах. Цель – изменить механизм налогообложения и возложить ответственность за уплату НДС на сами онлайн-платформы.

Для обычных покупателей это означает, прежде всего, возможное изменение конечной стоимости заказов, а не прекращение доставки товаров из-за рубежа.

К слову, в ЕС уже с 1 июля посылки стоимостью до 150 евро больше не будут пользоваться льготой de minimis. Нововведение в первую очередь касается товаров с популярных китайских маркетплейсов, в частности Temu и Shein.

Теперь с небольших коммерческих посылок будет взиматься сбор в размере 3 евро, а продавцам придется оформлять таможенные декларации даже для небольших отправлений.