Почему ЕС отменил льготу на посылки стоимостью до 150 евро
Теперь за такие отправления будет взиматься новый сбор в размере 3 евро, пишет The Guardian.
Смотрите также: "Укрпочта" договорилась с одним из крупнейших маркетплейсов: что это означает для украинцев
Нововведение в первую очередь касается товаров с популярных китайских маркетплейсов, в частности Temu и Shein, которые в последние годы стремительно нарастили продажи в Европе.
Ранее потребители могли приобретать товары на сумму до 150 евро, включая одежду, косметику и игрушки, без каких-либо таможенных сборов в рамках освобождения от тарифов "de minimis", что означает "слишком мало, чтобы иметь значение". Теперь ситуация изменится:24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
- с небольших коммерческих посылок будет взиматься сбор в размере 3 евро;
- беспошлинное освобождение для товаров стоимостью до 150 евро отменяется;
- продавцам придется оформлять таможенные декларации даже для небольших отправлений.
Известно, что в настоящее время количество дешевых посылок, поступающих в блок, выросло более чем в четыре раза — с 1,3 миллиарда в 2022 году до 5,9 миллиардов в 2025 году. Около 90% посылок поступают из Китая, а конкуренция со стороны онлайн-платформ, включая Shein и Temu, сильно бьет по европейским розничным торговцам.
Проблема также заключается в безопасности товаров
Еще одной причиной ужесточения правил стали результаты проверок импортной продукции. Исследование Европейского Союза показало, что 60% товаров, приобретенных онлайн за пределами блока, не соответствуют европейским требованиям безопасности.
Наибольшее количество нарушений было выявлено среди:
- косметики — 65 % продукции не соответствовало нормам;
- Игрушек – также 65%;
- Пищевых добавок – 63%;
- Средств индивидуальной защиты – 60%.
Представители ЕС надеются, что налог в размере 3 евро заставит некоторых потребителей дважды подумать, особенно при покупке товаров очень низкой стоимости. Но главная надежда заключается в восстановлении равных условий для малого бизнеса и розничной торговли в Европе,
– пишет издание.
К слову, китайские онлайн-платформы, такие как Temu и AliExpress, также активно выходят на украинский рынок. Иностранные платформы фактически работают в Украине без физического присутствия — они просто напрямую продают товары украинцам, отправляя посылки из-за границы.
Объемы таких покупок уже огромны: по оценкам рынка, украинцы ежегодно заказывают иностранных товаров примерно на 170 миллиардов гривен. И эта цифра стремительно растет — более чем на 50% каждый год.
В результате бюджет теряет около 34 миллиардов гривен НДС.