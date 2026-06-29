Чому ЄС скасував пільгу на посилки до 150 євро

Тепер за такі відправлення буде новий збір у розмірі 3 євро, пише The Guardian.

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Нововведення насамперед стосується товарів із популярних китайських маркетплейсів, зокрема Temu та Shein, які останніми роками стрімко наростили продажі в Європі.

Раніше споживачі могли придбати товарів на суму до 150 євро, включаючи одяг, косметику та іграшки, без будь-яких митних зборів у рамках звільнення від тарифів "de minimis" , що означає "занадто малий, щоб мати значення". Тепер ситуація зміниться:

за невеликі комерційні посилки стягуватиметься збір у 3 євро;

безмитне звільнення для товарів до 150 євро скасовують;

продавцям доведеться оформлювати митні декларації навіть для невеликих відправлень.

Відомо, що зараз кількість дешевих посилок, що надходять до блоку, зросла більш ніж у чотири рази – з 1,3 мільярда у 2022 році до 5,9 мільярдів у 2025 році. Близько 90% посилок надходять з Китаю, а конкуренція з боку онлайн-платформ, включаючи Shein та Temu, сильно б'є по європейських роздрібних торговцях.

Проблема і в безпеці товарів

Ще однією причиною посилення правил стали результати перевірок імпортної продукції. Дослідження Європейського Союзу показало, що 60% товарів, придбаних онлайн за межами блоку, не відповідають європейським вимогам безпеки.

Найбільше порушень виявили серед:

Косметики – 65% продукції не відповідало нормам; Іграшок – також 65%; Харчових добавок – 63%; Засобів індивідуального захисту – 60%.

Представники ЄС сподіваються, що податок у розмірі 3 євро змусить деяких споживачів двічі задуматися, особливо під час купівлі товарів дуже низької вартості. Але головна надія полягає у відновленні рівних умов для малого бізнесу та роздрібної торгівлі в Європі,

– пише видання.

До слова, китайські онлайн-платформи, такі як Temu та AliExpress, також активно заходять на український ринок. Іноземні платформи фактично працюють в Україні без фізичної присутності – вони просто напряму продають товари українцям, надсилаючи посилки з-за кордону.

Обсяги таких покупок уже величезні: за оцінками ринку, українці щороку замовляють іноземних товарів приблизно на 170 мільярдів гривень. І ця цифра стрімко зростає – більш ніж на 50% щороку.

У результаті бюджет втрачає близько 34 мільярди гривень ПДВ.