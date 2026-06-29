"Укрпочта" будет сотрудничать с Etsy: что изменится

Между IT-системами "Укрпочты" и Etsy уже состоялась интеграция. Благодаря этому оформление международных посылок станет значительно проще, рассказал генеральный директор компании Игорь Смилянский.

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Известно, что Etsy — это площадка, где продается более 2 миллионов украинских товаров на сотни миллионов долларов. Это маркетплейс для продажи изделий ручной работы, авторских товаров, предметов декора, украшений, одежды, винтажных вещей и другой уникальной продукции.

После интеграции информация о заказах будет передаваться автоматически, что позволит продавцам тратить меньше времени на оформление документов.

Во-первых, это более удобное оформление посылок для наших клиентов. Теперь данные для ваших отправлений и ярлыков будут автоматически "поступать" при оформлении в личный кабинет Укрпочты и так же передаваться на Etsy,

– говорит Смилянский.

Кроме того, вопрос расчета таможенных платежей для отправлений в США и страны Европейского Союза возьмет на себя "Укрпочта". По словам руководителя компании, получить такой статус было непросто.

Таким образом, если интеграция "Укрпочты" с Etsy действительно автоматизирует оформление отправлений и упростит таможенные процедуры, это позволит предпринимателям тратить меньше времени на бюрократию и больше — на развитие собственного бизнеса и увеличение экспорта.

К слову, "Укрпочта" также решила изменить формат выдачи отправлений, запустив специальные ячейки для быстрого получения посылок прямо в отделениях.

Сначала этой услугой можно будет воспользоваться в 400 отделениях, прежде всего в городах с населением более миллиона человек и областных центрах. Например, в столице и в Киевской области проект уже запущен — там установлено 120 ячеек.

Привычный формат обслуживания остается доступным, однако часть отправлений "Укрпочта" будет автоматически направлять на получение через новые ячейки самообслуживания.